В Испании смельчак прокатился на лыжах с пропеллером на спине

В заснеженной Испании местный житель решил проехать по улочкам на лыжах с большим пропеллером за спиной. Смотрите на видео, что получилось из этой затеи

В городе Лерида в Испании местный житель решил приспособить для передвижения на лыжах пропеллер. Смотрите на видео, как мужчина с необычным устройством на спине промчался по заснеженной улице. Местные жители уже успели окрестить гонщика Карлсоном.