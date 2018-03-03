В Испании смельчак прокатился на лыжах с пропеллером на спине

В городе Лерида в Испании местный житель решил приспособить для передвижения на лыжах пропеллер. Смотрите на видео, как мужчина с необычным устройством на спине промчался по заснеженной улице. Местные жители уже успели окрестить гонщика Карлсоном.
В заснеженной Испании местный житель решил проехать по улочкам на лыжах с большим пропеллером за спиной. Смотрите на видео, что получилось из этой затеи
В городе Лерида в Испании местный житель решил приспособить для передвижения на лыжах пропеллер. Смотрите на видео, как мужчина с необычным устройством на спине промчался по заснеженной улице. Местные жители уже успели окрестить гонщика Карлсоном.
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