Крепкий мороз превратил каналы Амстердама в ледяные катки

Рим дрожит от холода, в Испании закрыты автомагистрали, в Британии не работают школы.
Европа оказалась во власти необычных холодов и обильных снегопадов после антициклона, который пришел на запад из Сибири.
В Амстердаме и других городах Голландии благодаря необыкновенно холодной погоде замерзли каналы. Это позволило голландцам, которые когда-то были пионерами катания на коньках, вернуться к классическому развлечению.
Впервые за шесть лет в Голландии толщина льда стала достаточной для того, чтобы жители Амстердама надели коньки и прокатились, как говорится, с ветерком.