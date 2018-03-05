Крепкий мороз превратил каналы Амстердама в ледяные катки

Охватившие Европу морозы дали возможность жителям Амстердама покататься на коньках по знаменитым каналам, причем все это произошло весной.

Рим дрожит от холода, в Испании закрыты автомагистрали, в Британии не работают школы.

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Европа оказалась во власти необычных холодов и обильных снегопадов после антициклона, который пришел на запад из Сибири.

В Амстердаме и других городах Голландии благодаря необыкновенно холодной погоде замерзли каналы. Это позволило голландцам, которые когда-то были пионерами катания на коньках, вернуться к классическому развлечению.

Впервые за шесть лет в Голландии толщина льда стала достаточной для того, чтобы жители Амстердама надели коньки и прокатились, как говорится, с ветерком.