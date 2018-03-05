Боевой пуск ракеты ОТРК "Искандер-М" состоялся на полигоне Капустин Яр

"Искандер-М" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, авиации на аэродромах, командных пунктов.
Развитие Вооруженных сил России>>>
Дальность поражения цели — до 500 км.
Ракета поразила командный пункт условного противника на расстоянии более 100 км
"Искандер-М" предназначен для уничтожения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, авиации на аэродромах, командных пунктов.
Развитие Вооруженных сил России>>>
Дальность поражения цели — до 500 км.
Охватившие Европу морозы дали возможность жителям Амстердама покататься на коньках по знаменитым каналам, причем все это произошло весной.
Схватку начал тигр, который преследовал медведицу с детенышем; самка была вынужден дать бой, чтобы защитить свое потомство
Жители Лондона занимаются йогой вместе с собаками. Организаторы таких занятий утверждают, что это помогает расслабиться и правильно дышать
В заснеженной Испании местный житель решил проехать по улочкам на лыжах с большим пропеллером за спиной. Смотрите на видео, что получилось из этой затеи.
Данные Национального центра общественного здоровья свидетельствуют о превышении эпидемиологического порога простудных заболеваний в стране.
Утро понедельника у рабочих управления электротранспорта столицы и троллейбусного парка №1 выдалось нервным – всем пришлось покинуть рабочие места из-за проверки сообщения о бомбе.
Граждане Молдовы имеют возможность бесплатно учиться в России вне зависимости от уровня образования.
За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.
Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.
Как в 2004 году страны Балтии испортили отношения между Евросоюзом и Россией рассказал экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон.
Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.
Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе считает, что экс-премьер, миллиардер Бидзина Иванишвили станет кандидатом в президенты Грузии, если на этом будут настаивать США.
В Абхазии предлагают повысить курортный сбор и сделать его, по аналогии с Россией, посуточным – предполагается, что платить будут все.
Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?
В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.
Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.
Узбекистан намерен в три раза увеличить объем средств, выделяемых на закупки медицинских препаратов для лечения онкобольных.
Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.
За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.
Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik