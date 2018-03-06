Полицейские исследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ

Британские криминалисты обследовали скамейку у торгового центра в Солсбери, на которой экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль сидел перед тем, как ему стало плохо.

Полицейские обнаружили на месте инцидента неизвестный предмет и изъяли его. Накануне 66-летний Скрипаль был госпитализирован с подозрением на отравление, сейчас он в отделении интенсивной терапии. Его 33-летняя спутница в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании, передает РИА Новости.

В 2010 году его помиловал президент России, и, вместе с двумя другими россиянами, осужденными за госизмену, Скрипаля обменяли на десять человек, задержанных в США. После этого бывший полковник ГРУ получил убежище в Соединенном Королевстве.