Косолапый подкидыш уже делает первые шаги

Малыш гималайского медведя, которого в конце февраля подбросили к дверям охотнадзора в Приморье, начал делать свои первые шаги и обследовать новый дом в центре реабилитации, сообщает центр "Тигр" на своей странице в Facebook.

Неизвестные подбросили одномесячного гималайского медвежонка к дверям охотнадзора в Приморье, его поселили в центр реабилитации. Пока малыша кормят из бутылочки молочной смесью, а спит он в утепленном домике-берлоге. Специалисты надеются, что медведь сможет вернуться в лес. Малыш здоров, хорошо ест и набирает вес, сообщает РИА Новости.