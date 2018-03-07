В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма на высоту более двух километров

Сильное извержение зафиксировано на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима на острове Кюсю в Японии, над кратером поднимается столб дыма и пепла на высоту около 2,3 тысячи метров, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Метеорологи зафиксировали извержение "взрывного характера" в 14:27 по местному времени (08:27 мск). В регионе продолжается вулканическое дрожание, пишет РИА Новости.

В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных. Это предполагает запрет на восхождение и приближение к горе. Специалисты призывают к особой осторожности в радиусе двух километров от вулкана, так как возможны выбросы камней и лавы. Следующие за ним четвертый и пятый уровни предусматривают соответственно "подготовку к эвакуации" и "срочную эвакуацию".