"Макияж под камуфляж": как прошел женский конкурс в ракетных войсках

За титул самой привлекательной девушки в форме боролись 60 красавиц в погонах из разных уголков России. Профессиональный макияж стал одним из нормативов конкурса: участницы должны были нанести его всего за одну минуту.

По условиям смотра конкурсантки продемонстрировали навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовке, выполнить комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Впервые в рамках конкурса прошли соревнования по армейскому биатлону и лыжным гонкам. Смотрите на видео, как проходил конкурс "макияж под камуфляж".