Где в Молдове можно проголосовать на выборах президента России

В голосовании смогут принять участие избиратели, предъявившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
Подробная информация — в видеоролике.
Через неделю, — 18 марта, — состоятся выборы президента Российской Федерации. Исполнить свой гражданский долг могут и граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Молдовы
В голосовании смогут принять участие избиратели, предъявившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
Подробная информация — в видеоролике.
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