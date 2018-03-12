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Учебно-боевой пуск ракетного комплекса "Кинжал"

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Минобороны РФ

Военные выполнили пуск гиперзвуковой ракеты авиационного ракетного комплекса "Кинжал", который на текущий момент не имеет аналогов в мире.

Разработка ракеты проходила одновременно с модернизацией самолета-носителя, которым был выбран истребитель-перехватчик МиГ-31, отмечает РИА Новости.

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Теги:
пуск ракеты, кинжал, самолет-носитель, ракета, Оборона
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