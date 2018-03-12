18:13 12 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Чака Норриса увековечили в статуе в столице Хорватии Загребе

Получить короткую ссылку
17 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly.

Памятник американскому актеру установили в честь его 78-летия в местном кафе с одноименным названием. Смотрите на видео, как выглядит статуя.

Теги:
памятник, Чак Норрис, Загреб
Правила пользованияКомментарии



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Вернись, я оплачу!

    В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.

  • Трубы для Северного потока, архивное фото
    Лозунги бессилья

    Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.

  • Труба для Северного потока - 2
    Я это вам не подпишу!

    Почему подписи спикера Эстонского парламента нет под совместным заявлением стран Балтии и Польши против строительства "Северного потока-2"?

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Есть что обсудить

    Высшему руководству России и Беларуси предстоит серьезно обсудить и проанализировать ряд вопросов после президентских выборов в России.

  • Нино Бурджанадзе в своем рабочем кабинете
    Деньги решаю все!

    Судьбу президентских выборов в Грузии решат деньги бывшего премьер-министра, олигарха Бидзины Иванишвили, считает экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

  • Секретарь совбеза Мухамед Килба
    Абсурдная инспекция

    Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба назвал абсурдными планы США с помощью Грузии проинспектировать абхазскую территорию с воздуха.

  • В ходе широкомасштабных учений проводится передислокация войск
    Перегруппировка

    В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.

  • Роберт Кочарян
    Не пойду!

    Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.

  • Сакен Сарсенов
    Электронный почтальон

    Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.

  • Гурам Карсанов
    Авто от президента

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.

  • Северный терминал аэропорта Рига
    Вернись, я оплачу!

    В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.

  • Трубы для Северного потока, архивное фото
    Лозунги бессилья

    Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Модели представляют коллекцию нижнего белья в рамках Ski and Fashion festival 2018 в Ливане
Самые яркие фото недели
В одном из хорватских кафе установили статую Чака Норриса
Чака Норриса увековечили в статуе в столице Хорватии Загребе
Туристы в Молдове
Из каких стран приезжают туристы в Молдову

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться