Чака Норриса увековечили в статуе в столице Хорватии Загребе

Памятник американскому актеру установили в честь его 78-летия в местном кафе с одноименным названием. Смотрите на видео, как выглядит статуя.
Памятник американскому актеру установили в честь его 78-летия в местном кафе с одноименным названием. Смотрите на видео, как выглядит статуя.
Самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.
Военные выполнили пуск гиперзвуковой ракеты авиационного ракетного комплекса "Кинжал", который на текущий момент не имеет аналогов в мире.
Испанские спутники сфотографировали на камеру высокого разрешения 12 российских футбольных стадионов, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018, сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен менять Конституцию страны.
В кабмине положительно восприняли инициативу выплаты нового пособия, теперь дело за парламентом.
В Центризбиркоме единогласно проголосовали за утверждение даты местных выборов в двух самых крупных городах Молдовы.
Нервный автовладелец затеял драку с водителем троллейбуса. Дебошира ищет столичная полиция.
В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.
Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.
Почему подписи спикера Эстонского парламента нет под совместным заявлением стран Балтии и Польши против строительства "Северного потока-2"?
Высшему руководству России и Беларуси предстоит серьезно обсудить и проанализировать ряд вопросов после президентских выборов в России.
Судьбу президентских выборов в Грузии решат деньги бывшего премьер-министра, олигарха Бидзины Иванишвили, считает экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.
Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба назвал абсурдными планы США с помощью Грузии проинспектировать абхазскую территорию с воздуха.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.
Сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций в Таджикистане обязали по субботам участвовать в утренней зарядке.
Правоохранители Узбекистана задержали гражданку Казахстана по подозрению в организации торговли женщинами для занятия проституцией.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В Латвии запущен пилотный проект, который призван помочь вернуться на родину трудовым мигрантам – на эти цели выделено 425 тысяч евро.
Политические лозунги Вильнюса, Риги и Варшавы не заставят другие европейские страны отказаться от российского газа, уверен эксперт.
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