Самые запоминающиеся роли Олега Табакова в кино

Государственный долг Молдовы продолжает накапливаться, правда темпы роста замедлились: сколько задолжал государству каждый житель республики?

По скончавшемуся в понедельник народному артисту СССР Олегу Табакову скорбят коллеги и зрители в Молдове, делясь своими воспоминаниями о замечательном актере театра и кино.