Москвичи несут цветы к портрету Табакова у входа в МХТ имени Чехова

В Москве 12 марта 2018 года на 83-м году жизни скончался директор МХТ им. Чехова Олег Табаков.

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Артист несколько месяцев находился в больнице. В декабре 2017-го актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал.

В понедельник его не стало, во вторник москвичи стали нести цветы к портрету Табакова у входа в МХТ имени Чехова, чтобы почтить память великого артиста.