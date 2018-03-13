В Кишиневе подземные переходы "тают" вместе со снегом

Правда, водой вас окатит не во всех "подземках" города — и это на фоне всеобщей разрухи настоящее счастье.

© Sputnik / Vladimir Polusatov В Кишиневе каждый дождь для "подземок" как последний

Но в переходе на кругу проспекта Штефан чел Маре и улиц Иона Крянгэ, Каля Ешилор и Анри Коандэ ситуация, увы, непростая. Не первый год там после каждого дождя и снегопада не пройти — переход заливают реки дождевой или талой воды. А людей там ходит немало — вблизи есть учебные заведения, гипермаркеты, жилой сектор, промышленные здания и т.д.

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В подземном переходе расположены магазины и другие заведения — их состояние также находится под угрозой.

Известно, что столичные власти обещают затеять ремонт в подземных переходах города. Видимо, корреспондент Sputnik нашел тот, с которого им лучше всего начать, и чем скорее, тем… безопаснее для всех нас!