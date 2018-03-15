Москва прощается с Олегом Табаковым

С самого утра к Художественному театру им. Чехова идут люди. Практически все несут букеты, венки и корзины с цветами.
Москва прощается с народным артистом Олегом Табаковым.
С самого утра к Художественному театру им. Чехова идут люди. Практически все несут букеты, венки и корзины с цветами.
На юго‐западе Индии из грязевой ямы спасли маленького слоненка.
В среду, 14 марта, стало известно о том, что ранним утром у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет скончался один из самых известных физиков-теоретиков современности Стивен Хокинг.
В среду, 14 марта, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Как сохранить реки Молдовы".
В четверг, 14 марта, в 14:00 в пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция на тему: "Презентация молодежного движения "Волонтеры Победы" в Республике Молдова.
Эксперты миссии Международного валютного фонда пробудут в Молдове с 15 по 27 марта - что в планах у специалистов, и что ждет республику?
Граждане, недовольные суммой компенсации за земли, изъятые на пути строительства газопровода Унгены-Кишинев, смогут опротестовать размер денежного вознаграждения в судебном порядке.
Минздрав приводит статистику заболеваемости гриппом в Молдове: на прошлой неделе зарегистрирован еще один случай смерти от осложнений, вызванных вирусом.
Комиссия Сейма Латвии по образованию, науке и культуре отклонила все инициативы по сохранению преподавания на языках нацменьшинств в школах.
Президент Литвы Даля Грибаускайте посетила ресторан быстрого питания в Вильнюсе, где отведала шаурму с говядиной.
Правозащитник и депутаты из Эстонии будут наблюдателями на выборах президента в России18 марта 2018 года.
Футбольный клуб "Интер" открыл в Беларуси футбольную академию – это единственный своем роде филиал восемнадцатикратного чемпиона Италии.
Премьер-министр Грузии, комментируя ответ Москвы на его призыв сделать шаги навстречу друг другу, отметил возможности для диалога.
В Абхазии призывают не опасаться запрета на поставки в Россию овощей и фруктов из республики, поскольку он не навсегда.
Национальный совет телевидения и радио Азербайджана после мониторинга радиоэфира в республике заявил, что ведущие издеваются над слушателями.
Последовательное укрепление стратегических отношений с Россией является одним из внешнеполитических приоритетов Армении, заявил президент Серж Саргсян.
Пятнадцатилетний Исаак Мустопуло, которого называют казахстанским Стивеном Хокингом, написал прощальное письмо своему кумиру.
Снежная лавина, сошедшая на трассе Бишкек-Ош в Кыргызстане, заставила застрявших на горах людей пешком штурмовать пятидесятиметровую преграду.
Жителей Таджикистана оповестили о масштабных учениях 201-й Российской военной базы на полигонах "Ляур", "Сумбула", "Момирак", "Харбмайдон" и "Халкаёр".
В Узбекистане создана специализированная компания по организации международных автобусных пассажирских перевозок для трудовых мигрантов.
Независимый журналист и видеоблогер из Великобритании Грэм Филлипс, снял документальный фильм про войну в Южной Осетии в августе 2008 года.
Комиссия Сейма Латвии по образованию, науке и культуре отклонила все инициативы по сохранению преподавания на языках нацменьшинств в школах.
Президент Литвы Даля Грибаускайте посетила ресторан быстрого питания в Вильнюсе, где отведала шаурму с говядиной.
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