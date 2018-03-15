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Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

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  • Алиса Блинцова
    По стопам нацистов

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    Россия и Беларусь подписали дорожную карту, призванную положить конец "молочным войнам" – запрет на поставки молочной продукции вводиться не будет.

  • Виноградная лоза и вино в бокале
    Виноградный кризис

    Почему в Грузию, являющуюся страной с древнейшей культурой виноградарства, сегодня столовый виноград почти полностью импортируется?

  • Презентация книги А.С. Пушкина Евгений Онегин в переводе на абхазский
    Самых честных правил…

    О том, как роман в стихах "Евгений Онегин" А.С. Пушкина переводили на абхазский язык и почему не переиздавали с конца 60-х, в материале Sputnik.

  • Капельницы во время операции
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    Служба государственной безопасности Азербайджана задержала преступную группу, вынуждавшую жителей республики продавать свои органы.

  • Арменикум
    Не помогло

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  • Коньяк
    Коньячный Бендер

    В Казахстане задержали мошенника, который от имени администраций Астаны и Алматы "разводил" рестораны и они покупали ему элитный алкоголь.

  • Выборы 2016
    Голосуй дома!

    Российское посольство в Южной Осетии рассказало, кто сможет проголосовать на выборах президента России прямо из дома.

  • На границе Латвии и России
    Заборное мышление

    Государственная пограничная охрана Латвии запросит у правительства еще денег на строительство дополнительных 100 километров забора на границе с Россией.

  • Cклады FL Technics группы компаний Avia Solutions Group
    Опасные связи

    Депутаты литовского сейма заподозрили компанию Avia Solutions Group и аффилированные с ней структуры в связях с российским правительством.




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