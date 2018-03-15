Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Москва прощается с народным артистом Олегом Табаковым.
На юго‐западе Индии из грязевой ямы спасли маленького слоненка.
В среду, 14 марта, стало известно о том, что ранним утром у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет скончался один из самых известных физиков-теоретиков современности Стивен Хокинг.
В среду, 14 марта, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Как сохранить реки Молдовы".
Как считают в Министерстве иностранных дел, у России нет мотивов отказываться от сотрудничества при расследовании отравления Скрипаля.
Стало наконец известно, когда спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини посетит Тирасполь.
В Якутске у самолета сорвало створку грузового люка, СМИ сообщили о потере ценного груза - слитков золота и платины.
Государственная пограничная охрана Латвии запросит у правительства еще денег на строительство дополнительных 100 километров забора на границе с Россией.
Депутаты литовского сейма заподозрили компанию Avia Solutions Group и аффилированные с ней структуры в связях с российским правительством.
Почему желание сделать Таллинн "эстоноязычным" выглядит как заимствование у авторов гитлеровской теории "юденфрай"?
Россия и Беларусь подписали дорожную карту, призванную положить конец "молочным войнам" – запрет на поставки молочной продукции вводиться не будет.
Почему в Грузию, являющуюся страной с древнейшей культурой виноградарства, сегодня столовый виноград почти полностью импортируется?
О том, как роман в стихах "Евгений Онегин" А.С. Пушкина переводили на абхазский язык и почему не переиздавали с конца 60-х, в материале Sputnik.
Служба государственной безопасности Азербайджана задержала преступную группу, вынуждавшую жителей республики продавать свои органы.
В Армении задумались о закрытии медцентра "Арменикум", где разрабатывался одноименный препарат, который в конце 90-х рассматривали как спасение от СПИДа.
В Казахстане задержали мошенника, который от имени администраций Астаны и Алматы "разводил" рестораны и они покупали ему элитный алкоголь.
Sputnik выяснил сколько в Кыргызстане человек, названных в честь воинских званий, – "военнослужащих" набралось около сотни.
Делегация авиавластей Таджикистана вылетит в Москву для обсуждения проблемной ситуации с российской авиакомпанией "Уральские авиалинии".
Узбекистан признан самой счастливой страной в СНГ, хотя в мировом масштабе занимает только 44-ю позицию.
Российское посольство в Южной Осетии рассказало, кто сможет проголосовать на выборах президента России прямо из дома.
Государственная пограничная охрана Латвии запросит у правительства еще денег на строительство дополнительных 100 километров забора на границе с Россией.
Депутаты литовского сейма заподозрили компанию Avia Solutions Group и аффилированные с ней структуры в связях с российским правительством.
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