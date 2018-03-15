Выступление Владимира Путина на форуме "Россия - страна возможностей"

Путин выступает на форуме "Россия —страна возможностей".
Путин выступает на форуме "Россия —страна возможностей".
В Восточной Гуте в Сирии жители покидают район, охваченный боевыми действиями — смотрите прямую трансляцию с места событий.
Мэр Оргеева Илан Шор прокомментировал появившиеся в сети слухи о том, что он якобы намеревается участвовать в выборах на пост градоначальника Кишинева.
Москва прощается с народным артистом Олегом Табаковым.
На пленарном заседании Венецианская комиссия обсудит три вопроса, относящихся к Республике Молдова.
Общественные организации Приднестровья объединяются для того, чтобы побудить приднестровских россиян прийти на предстоящие 18 марта выборы президента России и исполнить свой гражданский долг.
Шопинг на просторах глобальной сети становится все популярнее и среди граждан Молдовы: какие товары покупают жители республики в отечественных и иностранных интернет-магазинах.
Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.
Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.
Власти Эстонии отчитались об исполнении программы по приему беженцев – почти половина из 206 мигрантов уже покинули страну.
Неизвестные хакеры взломали сайт интернет-проекта минской милиции "#перехват" и разместили на нем изображения Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Зураб Абашидзе назвал дилетантской оценку, которую часть грузинской оппозиции дала обращению премьера страны к России с целью налаживания отношений.
Почему туристы выбирают систему "все включено" в Египте и Турции, вместо чистого моря, воздуха, гор и водопадов Абхазии?
Для чего встречали и о чем договорились министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции в Баку?
Власти Турции были официально уведомлены Арменией о денонсации протоколов, направленных на установление дипломатических отношений.
В Караганде на шахте имени Костенко, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", ликвидирован пожар, продолжавшийся пять дней.
Кыргызстан не должен стесняться того факта, что является поставщиком рабочей силы на чужие рынки труда, считают в Торгово-промышленной палате страны.
Авиация Центрального военного округа России совместно с ВВС Таджикистана нанесли ракетные удары по боевикам на территории республики.
В Узбекистане подразделение, призванное бороться нелегальными перевозчиками – бобилами, получило полномочия и форму.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика должна быть в составе России, которой нужен сильный лидер.
Сейм Латвии отклонил предложение Национального объединения сделать 16 марта официальным днем памяти легионеров СС.
Пользователи соцсетей удивились безлюдным улицам литовской столицы, которые они увидели на фотографиях известной российской балерины.
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