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Вывод мирных жителей из Восточной Гуты

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В Восточной Гуте в Сирии жители покидали район, охваченный боевыми действиями. На сайте Sputnik велась прямая трансляция с места событий.

Массовый организованный выход жителей Восточной Гуты начался в четверг. Как ожидается, к концу дня район покинут не менее 13 тысяч человек из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе.

С начала работы гумкоридора этот район, захваченный незаконными вооруженными формированиями, покинули сотни местных жителей. Ежедневная гуманитарная пауза по поручению президента РФ Владимира Путина действует с 27 февраля, однако выйти из района мирным жителям не дают боевики.

Совет Безопасности ООН 24 февраля 2018 года принял резолюцию 2401, требующую от сторон конфликта обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на месяц.

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