Беспорядки на улицах Мадрида

По данным источников в полиции, 35-летний сенегалец Маме Мбаге умер от сердечной недостаточности. Однако его знакомые и очевидцы утверждают, что он погиб в результате погони, которую полицейские устроили за уличными торговцами. Мбаге приехал в Испанию 14 лет назад, но разрешения проживание у него не было.

Накануне вечером в районе Лавапьес, где жил Мбаге, собралось около 200 протестующих. Они выкрикивали лозунги: "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!", — пишет Накануне вечером в районе Лавапьес, где жил Мбаге, собралось около 200 протестующих. Они выкрикивали лозунги: "Социальное, а не полицейское государство!", "Полицейские-убийцы!" и "Полицию вон из Мадрида!"..