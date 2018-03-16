Необычная ипостась Стаса Михайлова в Кишиневе

В Кишиневе, в Российском центре науки и культуры, в рамках работы Клуба избирателей прошла встреча с доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина - заслуженным артистом России Стасом Михайловым

Стас, а в своем официальном амплуа Станислав Владимирович Михайлов изложил основные тезисы программы кандидата в президенты России Владимира Путина и призвал российских граждан, проживающих на территории Молдовы, прийти 18 марта на избирательные участки.

Напомним, что в воскресенье, 18 марта, в РЦНК будет открыт избирательный участок на выборах президента России.

На встрече присутствовал посол России в Молдове Фарит Мухаметшин. Он поблагодарил Михайлова за поддержку, благодаря которой в прошлом году была издана книга "Дорогами памяти. К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. в Республике Молдова".