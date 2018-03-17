Пожар в музее восковых фигур в Красноярске

Спасателям пришлось бороться с огнем почти два часа. Пострадавших от пожара нет, сообщают экстренные службы.

В Центральном парке Красноярска сгорели выставка восковых фигур, комната страха и комната смеха.

По информации МЧС региона, возгорание здания произошло сегодня в четыре часа утра, когда парк был закрыт. Когда прибыли пожарные, постройка оказалась полностью охвачена огнем. Выгорело почти 155 квадратных метров площади.

На кадрах показаны частично оплавившиеся восковые фигуры российских императоров и политических деятелей на фоне почерневших стен. У одной из скульптур не оказалось половины лица, часть одежд и интерьера сгорела.