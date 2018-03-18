Открытие избирательных участков для выборов президента РФ

Всего в стране открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 находятся за рубежом. За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран. В Молдове участки для граждан России, постоянно проживающих и временно находящихся на территории Республики Молдова, открыты в Кишиневе, Бельцах, Комрате, а также в Приднестровском регионе — в Тирасполе, Дубоссарах, Слободзее, Рыбнице, Бендерах, Григориополе, Каменке. Подробно об участках можно узнать здесь>>>>