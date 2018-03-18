Россияне в Молдове на выборах президента: за что голосуют люди

Граждане Российской Федерации в Молдове активно голосуют на выборах президента России, некоторые из них пришли на избирательный участок в Кишиневе еще до его открытия

В Молдове, включая Приднестровский регион и Гагаузскую автономию, открыто около 30 избирательных участков. Большая часть из них работает в Приднестровье.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Посол России в Молдове прокомментировал голосование на выборах президента

Как сообщают корреспонденты Sputnik, все участки открылись вовремя. Несмотря на снегопад и гололед, избиратели в регионах и Кишиневе проявляют активность. Люди говорят, что "будут голосовать за мир", процветание России и дружбу между странами.

Как голосуют в Кишиневе и Тирасполе, смотрите онлайн на сайте Sputnik Молдова>>>

Исполнить свой гражданский долг могут и граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Молдовы. В голосовании смогут принять участие избиратели, предъявившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Где в Молдове можно проголосовать на выборах президента России>>>

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что Молдова является второй страной по количеству зарубежных избирателей — 189 тысяч человек. Наибольшее количество было зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч российских граждан. Вслед за ними расположились Израиль, Эстония, США и другие.

Избирательные участки в республике закроются в 20.00 по кишиневскому времени.