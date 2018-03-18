Посол России: промежуточная явка по Молдове впечатляет

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин сообщил для Sputnik, что на 12.00 явка избирателей на выборах президента РФ составила более 34 тысяч.

"Наши руководители участковых комиссий сообщают, что на 12.00 проголосовало 34 258 граждан России. Если сравнить с парламентскими выборами (в России — ред.) в прошлом году, то эта цифра составляет 60 % от той явки", — сказал Мухаметшин.

© Sputnik/ Georgiana Arsene В Бухаресте граждане России активно голосуют на выборах президента РФ

Голосование на выборах президента России организовано в воскресенье, 18 марта, на более чем 97 тысячах избирательных участков в самой РФ и на 400 зарубежных участках в других 145 странах.

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Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что Молдова является второй страной по количеству зарубежных избирателей — 189 тысяч человек. Наибольшее количество было зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч российских граждан. Вслед за ними расположились Израиль, Эстония, США и другие.

Избирательные участки в республике закроются в 20.00 по местному времени.