Посол России: промежуточная явка по Молдове впечатляет

"Наши руководители участковых комиссий сообщают, что на 12.00 проголосовало 34 258 граждан России. Если сравнить с парламентскими выборами (в России — ред.) в прошлом году, то эта цифра составляет 60 % от той явки", — сказал Мухаметшин.
Голосование на выборах президента России организовано в воскресенье, 18 марта, на более чем 97 тысячах избирательных участков в самой РФ и на 400 зарубежных участках в других 145 странах.
Как в Молдове Баба Евдоха на выборах президента России "голосовала" >>>
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что Молдова является второй страной по количеству зарубежных избирателей — 189 тысяч человек. Наибольшее количество было зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч российских граждан. Вслед за ними расположились Израиль, Эстония, США и другие.
Избирательные участки в республике закроются в 20.00 по местному времени.