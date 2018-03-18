Как проголосовали кандидаты на должность президента России

Все кандидаты, которые участвуют в выборах президента России, уже проголосовали. Как это было смотрите в видеоподборке Sputnik.

В выборах президента России, которые проходят в это воскресенье, участвуют восемь кандидатов: глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ставший кандидатом от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), бессменный председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, действующий российский лидер Владимир Путин, который участвует в этих выборах как самовыдвиженец, светская львица и телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который баллотируется от своей "Партии роста", а также один из основателей партии "Яблока" Григорий Явлинский. Именно в таком порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене, который 18 марта, придя на участок, получит любой гражданин Российской Федерации, обладающий правом голоса.