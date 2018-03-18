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Граждане России в Кишиневе: голосуем за мир и стабильность

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Тема:
Выборы президента России (37)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Граждане России, проголосовавшие на выборах президента своей страны в Кишиневе, в большинстве своем заявили, что голосуют за мир, стабильность и процветание родины.

Ничто не смогло воспрепятствовать гражданам России, живущим или находящимся по делам в Молдове, в воскресенье отдать свой голос на выборах главы государства. Несмотря на снегопад, гололед и перебои с транспортом, большое количестве избирателей явились на электоральный участок, разместившийся в здании Российского центра науки и культуры в Молдове.

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании на выборах президента РФ
© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Это единственный пункт голосования в Кишиневе. Неимоверно длинная очередь к его дверям растянулась почти на целый квартал. И хотя поток избирателей быстро продвигался вперед, постоянно подходили новые люди, и, следовательно, очередь не уменьшалась и, как сообщают очевидцы, не сокращается до сих пор.

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В своих комментариях съемочной группе Sputnik люди отмечали, что голосуют за сильную страну, мир и стабильность.

Ранее посол России в Молдове Фарит Мухаметшин сообщил для Sputnik, что на 12.00 явка избирателей на выборах президента РФ составила более 34 тысяч.

"Наши руководители участковых комиссий сообщают, что на 12.00 проголосовало 34 258 граждан России. Если сравнить с парламентскими выборами (в России — ред.) в прошлом году, то эта цифра составляет 60 % от той явки", — сказал Мухаметшин.

Голосование на выборах президента России организовано в воскресенье, 18 марта, на более чем 97 тысячах избирательных участков в самой РФ и на 400 зарубежных участках в других 145 странах.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что Молдова является второй страной по количеству зарубежных избирателей — 189 тысяч человек.

Наибольшее количество было зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч российских граждан. Вслед за ними расположились Израиль, Эстония, США и другие.

Избирательные участки в республике закроются в 20.00 по местному времени.

Тема:
Выборы президента России (37)

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Теги:
электорат, избирательные участки, голосование, президент, выборы, Молдова, Россия, Кишинев, Политика
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Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании на выборах президента РФ
Выборы-2018: как голосовали кандидаты в президенты России
Граждане России в Кишиневе: голосуем за мир и стабильность
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