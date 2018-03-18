Заявление Путина по окончанию голосования на выборах президента России

Действующий президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам выборов главы государства: о чем он говорил?

Лидирующий на выборах президента РФ Владимир Путин заявил, что надо преодолеть стоящие перед Россией вызовы и решить задачи.

"Важно, чтобы мы понимали, что перед нами огромные вызовы и мы должны эти вызовы преодолеть, должны решить задачи страны. И я очень рассчитываю, что мы вместе с вами будем продолжать эту работу", — сказал Путин в своем штабе.

Отвечая на вопрос, есть ли у него планы на новом президентском сроке проводить конституционные реформы, он отметил, что пока никаких конституционных реформ не планирует.