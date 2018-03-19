ЦИК объявляет официальные предварительные результаты выборов президента РФ

Действующий президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам выборов главы государства: о чем он говорил?
Все кандидаты, которые участвуют в выборах президента России, уже проголосовали. Как это было смотрите в видеоподборке Sputnik.
Граждане России, проголосовавшие на выборах президента своей страны в Кишиневе, в большинстве своем заявили, что голосуют за мир, стабильность и процветание родины.
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