ЦИК объявляет официальные предварительные результаты выборов президента РФ

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Сверхзадача на шестилетку: как Путин побил все рекорды Действующий президент России Владимир Путин с рекордной поддержкой побеждает на выборах главы государства, он работает на высших постах с 2000 года, а руководить страной будет в четвертый раз. 165

Курс валют в Молдове: доллар продолжает шокировать В Национальном банке рассказали о курсе валют: как поведет себя молдавский лей по отношению к доллару и евро в начале недели? 634