Встреча Владимира Путина с доверенными лицами и экс-кандидатами на пост президента РФ

Фейерверк в честь завершения Паралимпиады озарил небо над Пхенчханом. Паралимпийские игры проходили в Южной Корее с 9 по 18 марта.
Действующий президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам выборов главы государства: о чем он говорил?
Спецпредставитель президента России по Приднестровью отметил на своей странице в соцсети высокую явку на прошедших президентских выборах.
Молдавский лидер рассказал о новом министре юстиции страны, а также о разговоре с главой правительства республики.
На прошедшие в воскресенье, 18 марта, выборы главы Российской Федерации пришло небывалое количество приднестровских россиян, таких показателей явки прежде в регионе в российской электоральной гонке не было зафиксировано.
Жилой дом в центре Риги по улице Альберта, отреставрированный по заказу посольства России в Латвии, получил награду в номинации "Реконструкция".
На границе Беларуси с Литвой по-прежнему находятся 900 грузовиков – затруднение на дороге наблюдается со вчерашнего дня.
Треть чиновников Эстонии находятся на грани депрессии – к такому выводу пришли специалисты после тестирования сотрудников различных госучреждений.
Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, повысив его до уровня В3. В чем причина?
В клиниках Тбилиси остаются пять пострадавших в аварии на канатной дороге в Гудаури, французские эксперты пытаются установить причины ЧП.
В посольстве России в Абхазии рассказали, сколько российских граждан, проживающих в республике, проголосовали на выборах президента России.
В Азербайджане стартовала предвыборная президентская кампания. О подробностях предстоящего голосования – в материале Sputnik.
Sputnik рассказывает, как несколько десятков программистов создают IT-столицу Армении в открытом в 2016 году технопарке в Ванадзоре.
На время Чемпионата мира по футболу в нескольких городах России будут действовать особые правила регистрации для иностранцев, в том числе для граждан Казахстана.
Кыргызстан готовится экспортировать халал-продукцию – правительство республики оценивает этот рынок в более чем триллион долларов.
В Таджикистане вводится новый праздник — теперь ежегодно 20 марта в стране будет отмечаться День культуры. Минкульт объяснил, зачем.
В Узбекистане судьям выдадут стрелковое оружие для обеспечения их личной безопасности. Соответствующее решение утвердил Верховный суд.
Долгожительница из Северной Осетии Аренка Камболова-Карданова отметила 98-й день рождения на избирательном участке в республике.
Жилой дом в центре Риги по улице Альберта, отреставрированный по заказу посольства России в Латвии, получил награду в номинации "Реконструкция".
На границе Беларуси с Литвой по-прежнему находятся 900 грузовиков – затруднение на дороге наблюдается со вчерашнего дня.
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