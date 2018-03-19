Сторонники Путина отпраздновали предварительные итоги выборов

Сторонники Владимира Путина отпраздновали предварительные итоги президентских выборов.
После оглашения первичных результатов голосования тысячи человек вышли на Манежную площадь.
Сторонники Владимира Путина отпраздновали предварительные итоги президентских выборов.
После оглашения первичных результатов голосования тысячи человек вышли на Манежную площадь.
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