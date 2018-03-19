Этот россиянин в день выборов добрался в пункт голосования по воздуху. Александр Вихорев – житель деревни Елизарьево в Нижегородской области. Из родного села он долетел на дельтоплане до соседнего района под Арзамасом, где и проголосовал.
Этот россиянин в день выборов добрался в пункт голосования по воздуху. Александр Вихорев – житель деревни Елизарьево в Нижегородской области. Из родного села он долетел на дельтоплане до соседнего района под Арзамасом, где и проголосовал.
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Фейерверк в честь завершения Паралимпиады озарил небо над Пхенчханом. Паралимпийские игры проходили в Южной Корее с 9 по 18 марта.
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Приднестровский регион замглавы внешнеполитического ведомства России посетит в рамках двухдневного визита в Молдову.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал интеллигенцию защищать национальные интересы и назвал ее "оплотом государства".
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