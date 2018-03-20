Путин награждает паралимпийцев

В Кремле президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами паралимпийской сборной России по летним видам спорта.
На фасаде здания британского МИД в Лондоне появилась световая проекция с изображением улыбающегося Владимира Путина.
Полет планировался заранее – Александр написал заявление, чтобы его включили в список на другом участке.
По предварительным данным ЦИК, Путин лидирует более чем с 76% голосов.
Жителей Латвии ждут новые налоги и пошлины. Это предусматривает план Евросоюза, направленный на увеличение своего бюджета, пишут латвийские СМИ.
МИД Белоруссии получил ответ на официальное обращение к Литве с просьбой прояснить, что случилось на Игналинской АЭС в конце прошлого года.
Нацменьшинства Эстонии возмущены серпом и молотом в инфографике одного из ведущих печатных изданий республики.
Военные инспекторы из Италии до 23 марта будут проводить в Беларуси проверку. В состав группы также входит один сотрудник из США.
Политолог прокомментировал вновь распространившиеся в СМИ слухи о возможной отставке премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.
Абхазия вошла в топ-10 стран по въездному туризму в Россию. Какое место заняла республика, и какие еще страны вошли в десятку?
Азербайджанская таможня помешала гражданину Ирана провезти более 50 килограммов героина в Европу.
Жирайр Сефилян приговорен к 10,5 годам тюрьмы за подстрекательство к массовым беспорядкам в Ереване в 2016 году. У здания суда неспокойно.
В магазинах казахстанского Усть-Каменогорска появилось молоко, выработка которого датирована завтрашним днем.
Генпрокуратура Кыргызстана установила, что республика потеряла свыше 12 миллионов долларов из-за подлога документов. В деле могут быть замешаны крупные чиновники.
В Таджикистане издали книгу с рекомендациями по женской одежде на разные случаи жизни. Чему отдается предпочтение, а что носить не советуют?
"Лукойл" открыл первую АЗС в Узбекистане: на заправке автолюбители смогут также выпить горячий кофе с выпечкой и бесплатно зайти в интернет.
В Южной Осетии впервые издали Красную книгу. На презентации издания президент республики Анатолий Бибилов отметил сложнейшую работу, которую проделали ее авторы.
Жителей Латвии ждут новые налоги и пошлины. Это предусматривает план Евросоюза, направленный на увеличение своего бюджета, пишут латвийские СМИ.
МИД Белоруссии получил ответ на официальное обращение к Литве с просьбой прояснить, что случилось на Игналинской АЭС в конце прошлого года.
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