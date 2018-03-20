Карасин и Ульяновски обсудили процесс приднестровского урегулирования

Замглавы МИД России Григорий Карасин, который находится на данный момент в Молдове, заявил, что процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы требует новых импульсов.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски и замглавы МИД России Григорий Карасин обсудили в ходе переговоров в Кишиневе вопрос приднестровского урегулирования.

"Новых импульсов требует процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы. Хотя в конце года на венской встрече формата "5+2" были достигнуты довольно важные практические договоренности, наверное, надо стремиться к тому, чтобы эти договоренности были реализованы", — заявил Карасин на совместном брифинге с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудором Ульяновски в Кишиневе.

В свою очередь, Ульяновски отметил, что в ходе встречи стороны обсудили решение приднестровского вопроса и участия России в переговорном процессе, "отталкиваясь от того, что все участвующие стороны, начиная с РФ, должны уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова".