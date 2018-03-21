SputnikPro: медиаменеджеры провели мастер-класс для СМИ в Тбилиси

Мастер-класс в рамках образовательного проекта SputnikPro состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси. Смотрите на видео, как прошла обучающая встреча с грузинскими журналистами.

Мастер-класс в рамках образовательного проекта SputnikPro состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси. Смотрите на видео, как прошла обучающая встреча с грузинскими журналистами

SputnikPro – это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ. Программа презентует журналистам стандарты и технологии работы современного мультимедийного информагентства. Первая серия мастер-классов прошла в Минске. Вторая — в Тбилиси, после SputnikPro отправится в Ереван.