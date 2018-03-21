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Конкурс "Живая классика" в Кишиневе определил лучших чтецов Молдовы

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© Sputnik. Vladimir Polusatov

В Кишиневе состоялся национальный финал международного конкурса чтецов среди детей – "Живая классика".

Конкурсу "Живая классика", вернее, его изначальной, российской версии, — уже семь лет. В рамках конкурса участники читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений, которые они выбирают сами.

Это состязание проходит для всех детей, желающих попробовать свои силы в выразительном чтении прозаического произведения наизусть, тем самым уже со школьных лет глубоко вникая в русскую и мировую классику.

Среди членов жюри конкурса — известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры российского кинематографа и журналисты. В разные годы в жюри "Живой классики" входили режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, писатели Людмила Петрушевская, Григорий Остер, Виктор Ерофеев, и многие другие.

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В столице Молдовы турнир проходил в Российском центре науки и культуры, в просторной библиотеке нового его здания.

Перед началом состязания к его участникам с экрана обратился сам Олег Табаков — организаторы решили продемонстрировать видеозапись напутствия безвременно ушедшего артиста, сделанную несколько лет назад.

Участниками национального финала стали 11 детей со всей страны, видеозаписи с выступлениями которых были заранее отобраны в Москве членами жюри фонда "Живая классика".

Победители республиканского этапа станут участниками международного финала в российском детском лагере "Артек".

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В жюри молдавского национального финала конкурса "Живая классика" вошли доктор педагогических наук, профессор, куратор образовательных проектов представительства Россотрудничества в Молдове Виктор Костецкий, тележурналист, советник агентства Sputnik Молдова Маргарита Цвик, поэт, председатель Ассоциации русских писателей Молдовы, главный редактор журнала "Русское поле" Олеся Рудягина, учитель русского языка и литературы Кишиневского театрального лицея, обладатель званий "Лучший молодой учитель 2015 года" и "Лучший учитель 2016 года" по версии РЦНК Майя Соболева и председатель Ассоциации интеллектуальных игр Республики Молдова Евгений Поляков.

Жюри присудило первое место ученице лицея имени Льва Толстого в Глодянах 17-летней Татьяне Манзюк, проникновенно и эмоционально прочитавшей рассказ Иманта Зиедониса "Говорю вам — пойте!".

Второе место присуждено 12-летней Ренате Гамурару, учащейся столичного лицея имени Николая Гоголя. Слезы выступили на глазах у зрителей, слушавших в ее исполнении рассказ Юрия Яковлева "Девочки с Васильевского острова", где описана судьба Тани Савичевой, маленькой жительницы блокадного Ленинграда, чей дневник известен сегодня всему миру. 

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"Серебро" конкурса с Ренатой Гамурару разделил ученик кишиневского лицея имени Гоголя Никита Карас, увлекший гостей и участников состязания в сказочный мир Изумрудного города. Никита выступил с отрывком из запомнившегося всем нам с детства романа Александра Волкова "Огненный бог марранов".

Номинантами конкурса "Живая классика" были признаны ученица кишиневского лицея имени Михаила Коцюбинского Альбина Анфиногенова и учащаяся столичного лицея имени Гоголя Мария Плэмэдялэ.

"Лично я объявил победителями всех ребят, которых мы сегодня услышали. Но потом пришлось бороться за свое мнение с другими членами жюри", — пошутил Виктор Костецкий.

По его словам, за время своего существования в Молдове конкурс "Живая классика" снискал внимание со стороны многих представителей образовательной, культурной и научной сфер нашей страны. Участниками турнира чтецов за шесть лет в Молдове стали около тысячи школьников нашей страны.

"Сегодня мы увидели и услышали замечательные выступления этих ребят. Каждый из них был неповторим в своей подаче текста произведения. Каждый из них глубоко и объемно прочувствовал все то, о чем решил рассказать зрителям. Пусть таких конкурсов будет как можно больше. Ведь в век информационных технологий и всеобщей погони за прибылью мы стали мало внимания уделять чтению хорошей литературы", — подчеркнула Маргарита Цвик.

Теперь победители конкурса "Живая классика" в Молдове будут готовиться к поездке в Артек на финал. Возможно, кто-то из них сумеет выиграть счастливый билет и на суперфинал, который традиционно состоится в Москве, на Красной площади.

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А сотрудники Российского центра науки и культуры, немного передохнув, начнут, строить планы на следующий год, когда новые ребята приедут в Кишинев, чтобы попробовать свои силы в этом замечательном конкурсе чтецов.

Генеральным информационным партнером конкурса "Живая классика" в РМ выступило агентство Sputnik Молдова.

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Теги:
чтенцы, победители, конкурс, дети, конкурс чтецов "Живая классика", Маргарита Цвик, Виктор Костецкий, Артек, Москва, Молдова, Россия, Кишинев
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