Жаркое заседание: в Косово в парламенте распылили слезоточивый газ

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Лупу: либералы Гимпу в парламент Молдовы никогда больше не вернутся Глава молдавских либералов сказал, что не вернется в парламент, пока не исполнится его заветная мечта - униря (идея Молдовы с Румынией), депутаты сказали ему: "Adio" (Прощайте). 96

Установлена личность второго погибшего при взрыве в Кишиневе Правоохранительные органы не сразу смогли определить, кем был второй погибший в результате взрыва, произошедшего 20 марта в молдавской столице. 297