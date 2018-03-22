Жаркое заседание: в Косово в парламенте распылили слезоточивый газ

Президент Черногории Филип Вуянович и лидер Косово Хашим Тачи подписали 16 февраля в Подгорице совместное заявление с призывом к парламенту признать границу между двумя странами.
В парламенте во время голосования по поводу демаркации границы с Черногорией представители оппозиционной партии бросили шашки со слезоточивым газом.
Президент Черногории Филип Вуянович и лидер Косово Хашим Тачи подписали 16 февраля в Подгорице совместное заявление с призывом к парламенту признать границу между двумя странами.
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