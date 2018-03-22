Рекордсмен из Армении отжался 41 раз на тыльных сторонах ладоней

Нарек Акопян, 29-летний рекордсмен из Армении – настоящий охотник за сенсационными достижениями. На его счету не менее 80 различных рекордов. В Книгу рекордов Гиннесса он попал, отжавшись 70 раз за минуту с весом 18,5 кг на спине.
Нарек Акопян стремится к новым вершинам, несмотря на то, что он уже в числе рекордсменов Книги рекордов Гиннесса.
Нарек Акопян, 29-летний рекордсмен из Армении – настоящий охотник за сенсационными достижениями. На его счету не менее 80 различных рекордов. В Книгу рекордов Гиннесса он попал, отжавшись 70 раз за минуту с весом 18,5 кг на спине.
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