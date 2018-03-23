Снег оранжевого цвета в Молдове: как объясняют это явление синоптики

Оранжевый снег припорошил некоторые районы Молдовы, Украины и Румынии: синоптики объяснили это необычное явление.

Снег с оранжевым оттенком выпал на юге Молдовы. С необычным природным явлением столкнулись жители Тараклии, Чадыр-Лунги, Бессарабки, Джурджулешт, Комрата.

Необычный снег шокировал жителей Молдовы>>>

Как пояснили в Госгидрометеорологической службе республики, это связано с тем, что южный циклон, направляющийся с Средиземного моря, встретился с песчаной бурей в Северной Африке.

"Это привело к выпадению осадков темно-желтого цвета, замеченных в некоторых районах Республики Молдова", — сообщили в Государственной гидрометеорологической службе страны.

Аналогичная ситуация наблюдается в некоторых городах Украины и Румынии.