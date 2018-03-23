Обращение Владимира Путина к россиянам

Действующий глава государства одержал победу, набрав 76,69% голосов. За Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.
Это максимальная поддержка на выборах президента в истории России, сообщает РИА Новости.
Лидер России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после оглашения официальных результатов выборов президента.
Действующий глава государства одержал победу, набрав 76,69% голосов. За Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.
Это максимальная поддержка на выборах президента в истории России, сообщает РИА Новости.
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