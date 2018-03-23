Обращение Владимира Путина к россиянам

Главные темы

Обманет ли мартовский снег коварный молдавский апрель Снегопад в марте стал для Молдовы "ожидаемой неожиданностью", в этом режиме страна и весь регион находятся уже несколько дней, и синоптики обещают, что скоро эта страница погоды будет перевернута до зимы. 195

В Приднестровье дали свою версию необычного снега В Тирасполе выпал снег с чуть желтоватым оттенком. Приднестровские метеорологи успокаивают, уверяя, что не стоит впадать в панику - странный цвет снега еще не говорит о какой-то проблеме, и высказывают свое версию произошедшего. 518