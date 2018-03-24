Посетителям ресторана в Китае предлагают вылавливать живого омара

Живого омара вместо мягкой игрушки можно выловить краном-автоматом в Китае. Необычное развлечение появилось в одном из ресторанов Нанкина. Одна попытка стоит 10 юаней (около 1,3 евро или порядка 27 леев).

"Я думаю, что это намного сложнее, чем обычный кран-автомат. Кран выглядит меньше омара, но когда погружается в воду, их размеры кажутся одинаковыми. Это влияет на мою оценку местонахождения омара. Когда лобстер находится в воде, он выглядит неподвижным. Но когда я поднимаю его краном, он вырывается и затем снова падает в воду. Поймать его нелегко, — заявил случайный ловец омаров, которому удача улыбнулась лишь с 20-ой попытки.

Интересно, что выловленного омара тут же приготавливают и подают клиенту на блюде.