Пожар в Кемерово: кадры с места ЧП

Возгорание на площади в 500 метров произошло в торговый центре в Кемерово, в результате ЧП погибли четверо детей. К тушению пожара привлечено более 210 человек и 48 единиц техники.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет>>>

Ранее сообщалось, что погибли 48 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.