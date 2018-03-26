Мужчина удержал более двухсот соломинок в бороде ради рекорда Гиннесса

В попытке попасть в Книгу рекордов Гиннесса житель штата Мичиган уместил в свою бороду 215 пластиковых трубочек для коктейлей.
Австриец попал в Книгу рекордов Гиннеса>>>
Смотрите на видео Sputnik Азербайджан, что вышло из этой затеи.
Житель США установил мировой рекорд: в попытке попасть в Книгу рекордов Гиннесса житель штата Мичиган уместил в свою бороду 215 пластиковых трубочек для коктейлей - смотрите на видео, что вышло из этой затеи.
В попытке попасть в Книгу рекордов Гиннесса житель штата Мичиган уместил в свою бороду 215 пластиковых трубочек для коктейлей.
Австриец попал в Книгу рекордов Гиннеса>>>
Смотрите на видео Sputnik Азербайджан, что вышло из этой затеи.
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