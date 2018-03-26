Мужчина удержал более двухсот соломинок в бороде ради рекорда Гиннесса

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Пожар в Кемерово возобновился: число погибших выросло до 64 человек Кремль не располагает информацией о причинах пожара в торговом центре в Кемерове, пока об этом преждевременно говорить, поскольку продолжаются работы следственных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 24

После обильных снегопадов Кишинев затопит: мэрия предупреждает На Кишинев, заметенный снегом, на этой неделе обрушатся еще и дожди: при этом десятки улиц в столице лишены ливневых стоков. 247