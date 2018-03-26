Очевидцы пожара в ТЦ в Кемерово рассказали о произошедшем

Пожар стал одним из крупнейших за последние сто лет в России.

Близкие и знакомые погибших, а также свидетели произошедшего рассказали о пожаре в торговом центре, унесшем жизни 64 человек.

Возгорание в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло в воскресенье, 25 марта.