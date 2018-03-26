Из Кишинева во Франкфурт каждый день

В Кишиневском международном аэропорту запущен ежедневный авиарейс из столицы Молдовы во Франкфурт и обратно.

В рамках нового рейса первый самолет прибыл из Франкфурта в Кишинев в понедельник в первой половине дня.

"Сегодня у нас необычное событие, которое станет хорошей новостью для наших пассажиров, для всех, кто путешествует с помощью нашего аэропорта. Речь идет об открытии нового маршрута знаменитой крупной авиакомпании Lufthansa из Кишинева во Франкфурт. Эти рейсы будут осуществляться ежедневно и свяжут Кишинёвский аэропорт с аэропортом Франкфурта, одним из крупнейших в мире", — заявил в ходе пресс-конференции Петр Жардан, директор компании Avia Invest, администрирующей Кишиневский аэропорт.

Как сообщил Петер Пюллем, представитель руководства Lufthansa, новый пассажирский авиарейс из Кишинева в Германию проложит дорогу и бизнес-сообществу обеих стран.

"Кроме того, мы поможем гражданам Молдовы, работающим за рубежом, эффективнее путешествовать по миру и скорее возвращаться домой к своим семьям", — сказал Пюллем.