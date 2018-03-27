Путин провел совещание по ликвидации последствий пожара в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.
По этому делу уже задержали несколько человек. Среди основных версий трагедии — поджог и замыкание проводки.
Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий.
Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 67 человек>>>
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за сто лет.