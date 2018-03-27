Путин провел совещание по ликвидации последствий пожара в Кемерово

Среди погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" — 41 ребенок, всего жертвами пожара стали 64 человека, еще 67 пострадали: в больнице остаются 14 пациентов, в том числе трое детей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

По этому делу уже задержали несколько человек. Среди основных версий трагедии — поджог и замыкание проводки.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий.

Число пострадавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 67 человек>>>

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за сто лет.