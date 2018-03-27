Какую историю изучают в Гагаузии

Что мы знаем об истории гагаузского народа, чем живет Гагаузия сегодня?

23 марта в пресс-центре Sputnik Молдова прошла вторая передача, из запланированного цикла информационно-просветительских передач об этносах нашей страны в рамках проекта Sputnik.Знания.

Председатель гагаузской общины Республики Молдова Николай Терзи рассказал об исторических корнях гагаузов, о знаменитых представителях гагаузского народа, о современных вызовах.

По его словам, среди проблем, с которыми сталкивается Гагаузия — депопуляция, сложности с интеграцией гагаузской молодежи в центральные структуры власти РМ.