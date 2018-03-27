Спасшийся из пожара в Кемерово: здание ТЦ было похоже на лабиринт

По словам чудом спасшегося из пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Антона Ченкова, здание было похоже на лабиринт, а в коридорах он не заметил знаков аварийных выходов.

Мужчина вместе с женой и дочерью успел покинуть торговый центр одним из первых, после того, как они были предупреждены о возгорании. Семья Ченковых в ЧП не пострадала.

Крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, трагедия унесла жизни как минимум 64 человек, в том числе детей.

По делу о пожаре задержаны несколько человек.