Акция памяти в Москве погибших при пожаре в Кемерово

После трагедии, произошедшей в ТЦ "Зимняя вишня", в больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
Президент заверил собравшихся, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии пройдет тщательно.
Среди погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" — 41 ребенок, всего жертвами пожара стали 64 человека, еще 67 пострадали: в больнице остаются 14 пациентов, в том числе трое детей.
Президент России Владимир Путин положил букет роз к мемориалу, где лежат цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.
Президент Молдовы прокомментировал решение правительства страны объявить персонами нон грата трех дипломатов посольства России.
Проект повышения размера минимальной гарантированной зарплаты в экономике выставлен на публичные обсуждения до 6 апреля.
Молдавский парламентарий прокомментировал Sputnik решение правительства выслать из страны трех российских дипломатов.
Эмигрировавшие из Латвии граждане, которых власти пытаются вернуть в страну с помощью программы за полмиллиона евро, назвали это глупостью и бесполезной растратой.
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В парламенте Эстонии призвали не осуждать государства Евросоюза, которые отказались высылать российских дипломатов.
Александр Лукашенко прокомментировал задержания в ходе несанкционированных мероприятий 25 марта в Минске и реакцию европейских структур.
Высокопоставленный чиновник Минюста Грузии, которого бывшая сотрудница обвинила в сексуальном притеснении, написал заявление об отставке.
Власти Абхазии пообещали пресечь участившиеся случаи использования бренда "Дары Абхазии" для товаров сомнительного происхождения.
Таможенники Азербайджана не допустили ввоза в страну крупной партии контрабандных бриллиантов. Общий вес изъятых камней превысил 96 каратов.
Армянские ученые работают над новыми веществами против болезней Паркинсона и Альцгеймера.
В казахстанском Темиртау мужчину, который, будучи пьяным, стрелял в ребенка и повредил ему легкое, приговорили к условному сроку и освободили в зале суда.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главе Госкомитета национальной безопасности довести до конца все резонансные коррупционные дела.
Глава Минтранса России заявил, что до 5 апреля 2018 года ожидает от Таджикистана решения вопроса по авиасообщению, и рассказал об ответных мерах.
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Госдума России ратифицировала межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.
Эмигрировавшие из Латвии граждане, которых власти пытаются вернуть в страну с помощью программы за полмиллиона евро, назвали это глупостью и бесполезной растратой.
Эксперт рассказал, каким образом литовская разведка пытается настроить Беларусь против России.
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