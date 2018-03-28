Погибших в пожаре в Кемерово провожают в последний путь

Опытный кишиневский пожарный, командир отделения дежурного караула Дмитрий Польщин дал несколько рекомендаций для Sputnik Молдова о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.

Среда, 28 марта, объявлена в России днем всенародного траура в связи с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек. В списках погибших и пропавших без вести кемеровской горадминистрации числятся не менее 39 детей и подростков.