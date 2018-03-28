Погибших в пожаре в Кемерово провожают в последний путь

Трагедия в Кемерово потрясла не только всю Россию, но и весь мир. Пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, люди сгорали заживо. Вместе со своими семьями.
Что мы знаем об истории гагаузского народа, чем живет Гагаузия сегодня?
После трагедии, произошедшей в ТЦ "Зимняя вишня", в больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
Президент заверил собравшихся, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии пройдет тщательно.
Опытный кишиневский пожарный, командир отделения дежурного караула Дмитрий Польщин дал несколько рекомендаций для Sputnik Молдова о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Среда, 28 марта, объявлена в России днем всенародного траура в связи с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек. В списках погибших и пропавших без вести кемеровской горадминистрации числятся не менее 39 детей и подростков.
А посольство России сравнило подобные заявления с методами нацистской пропаганды.
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