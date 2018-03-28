Документальные кадры приезда Максима Горького в Москву

Писатель и общественный деятель Максим Горький родился 150 лет назад, а его творческий путь не обошелся без "бессарабского следа".

Звали его Алексеем Пешковым. Нам привычнее его литературный псевдоним — Максим Горький. В молодости Горький побывал в Бессарабии. Здесь он работал с партией молдаван по сбору винограда. Именно в наших краях была задумана знаменитая "Старуха Изергиль".

По количеству тиражей книги Горького уступали лишь произведениям Александра Пушкина и Льва Толстого. Писатель пять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но так ее и не получил по политическим мотивам. Горький сыграл ключевую роль в образовании Союза советских писателей. По его инициативе основан Литературный институт.

Горький умер 18 июня 1936 года.