Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

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Чем грозит Молдове авария на АЭС в Румынии: что говорят специалисты Недавние аварии на АЭС в Румынии и их влияние на окружающую среду: что рассказали специалисты об инциденте в соседней стране. 827

СМИ: НАТО не готова к быстрому реагированию в случае конфликта с Россией Страны НАТО намерены провести осенью 2018 года масштабные учения у границ России, к которым привлекут более 40 тысяч человек. 135