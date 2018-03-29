Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Как видно на кадрах, церемония приветствия и переговоры состоялись внутри Дома народных собраний.
В районном суде Кемерово рассматривали ходатайство о мере пресечения для технического директора "Зимней вишни" Георгия Соболева.
Писатель и общественный деятель Максим Горький родился 150 лет назад.
Трагедия в Кемерово потрясла не только всю Россию, но и весь мир. Пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, люди сгорали заживо. Вместе со своими семьями.
Недавние аварии на АЭС в Румынии и их влияние на окружающую среду: что рассказали специалисты об инциденте в соседней стране.
Страны НАТО намерены провести осенью 2018 года масштабные учения у границ России, к которым привлекут более 40 тысяч человек.
Молдавский лидер встретился с послом России в Молдове и поговорил о возможности своей поездки в Москву: во взаимоотношении двух стран накопилось немало вопросов, требующих незамедлительного решения на высшем уровне.
Рижское "Динамо" избежало исключения из Континентальной хоккейной лиги по спортивным и экономическим показателям.
Состояние горы Гедиминаса в Вильнюсе после зимы остается критическим, возникли угрозы оползней в двух местах, заявили в Минкульте Литвы.
Недостаточное владение эстонским языком стало причиной увольнения 12 сотрудников спасательного центра в Эстонии.
На что готовы пойти в Министерстве энергетики Беларуси, чтобы развеять все сомнения в безопасности возводимой БелАЭС?
Нарушение правил Шенгенской зоны, соискатели убежища в ЕС и грузинские ОПГ – Европа подводит итоги годового безвиза с Грузией.
Грузинская сторона по-своему интерпретирует соглашение, на базе которого действуют Женевские дискуссии, считает министр иностранных дел Абхазии.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR готовится к осуществлению крупных инвестиционных проектов в Турции.
Известный американский фуд-блогер рассказала о месте армянской кухни на лос-анджелесской гастрономической карте.
Совладелец арены в Лас-Вегасе готов вернуть полную стоимость билетов на второй бой Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса, если он будет отменен.
Уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова по факту подготовки к насильственному захвату власти выделено в отдельное производство.
Sputnik пообщался с двумя уроженцами Таджикистана, которые спасли из горящего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово 50 человек.
Россия предложила реализовать программу по отправке учителей русского языка и литературы в регионы Узбекистана.
Воспитанники секций спортивного комплекса "Олимп" в Цхинвале почтили память погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
Рижское "Динамо" избежало исключения из Континентальной хоккейной лиги по спортивным и экономическим показателям.
Состояние горы Гедиминаса в Вильнюсе после зимы остается критическим, возникли угрозы оползней в двух местах, заявили в Минкульте Литвы.
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